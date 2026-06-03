クジラ夜の街、届けられない手紙を携える「初恋」MV公開決定
クジラ夜の街が、配信シングル「初恋」を本日リリースした。
新曲「初恋」は、“ラブレターなんてものを書いてみよう”など身近な描写もありながら、初春から初夏にかけての風を意味する“花信風”といった季節を連想させるワードを文学的に綴った作品だという。
今作のリリースを記念して、6月4日の21時より「初恋」のMVをプレミア公開する。どこか寂しい雰囲気の新緑の中、届かない、届けられない手紙を携える宮崎一晴（Vo）の切ない表情に注目の映像に仕上がっているとのことだ。
なお、MVのプレミア公開前には恒例のメンバーによるインスタライブで公開を盛り上げる予定である。
◾️「初恋」
2026年6月3日（水）リリース
配信：https://qujilayolu.lnk.to/hatsukoi
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応募URL：https://form.run/@cr-hatsukoi-dlcpn
◾️＜”9歳” TOKYO【2 MAN LIVE】MONTHLY＞
2026年6月5（金）東京・渋谷WWW X
OPEN / START：18:15 / 19:00
出演：トンボコープ/クジラ夜の街
詳細：http://qujila.com
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