クジラ夜の街が、配信シングル「初恋」を本日リリースした。

新曲「初恋」は、“ラブレターなんてものを書いてみよう”など身近な描写もありながら、初春から初夏にかけての風を意味する“花信風”といった季節を連想させるワードを文学的に綴った作品だという。

今作のリリースを記念して、6月4日の21時より「初恋」のMVをプレミア公開する。どこか寂しい雰囲気の新緑の中、届かない、届けられない手紙を携える宮崎一晴（Vo）の切ない表情に注目の映像に仕上がっているとのことだ。

https://youtu.be/4ig6mVKoGAQ

なお、MVのプレミア公開前には恒例のメンバーによるインスタライブで公開を盛り上げる予定である。

◾️＜”9歳” TOKYO【2 MAN LIVE】MONTHLY＞

2026年6月5（金）東京・渋谷WWW X

OPEN / START：18:15 / 19:00

出演：トンボコープ/クジラ夜の街

詳細：http://qujila.com