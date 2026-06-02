Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤òÏÃ¤·¹ç¤¦»³·Á¸©¤È»ÔÄ®Â¼¤Î²ñµÄ¤¬2Æü¡¢»³·Á»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢¸½¾õ¤ÎÂÐºö¤ò¶¦Í­¤·¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñµÄ¤Ë¤Ï¸©¤È»ÔÄ®Â¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ª¤è¤½60¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢½é¤á¤Ë¡¢ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¡Ö´Ä¶­ºÆÀ¸ÊÝÁ´µ¡¹½¡×¤ÈÂçÄÍÀ½Ìô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¡ÖÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ÎºÇ¶á¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹Ö±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹Ö±é¤ÎÃæ¤Ç¡¢´Ä¶­ºÆÀ¸ÊÝÁ´µ¡¹½¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÃÏÌÌ¤ÎÅÉÁõ¤Ë¤è¤ë¼×Ç®²½¤äÎäµÑ¥Ù¥ó¥Á¤Ê¤ÉÅÔ»Ô´Ä¶­¤ä»ÜÀßÀ°È÷¤Ë¤è¤ëÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤â¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·