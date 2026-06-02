今週は地球のためにいいことを考える「グッド・フォー・ザ・プラネット・ウィーク」です。YBCニュースエブリィのSDGs企画、2回目は再生可能エネルギーの活用や地域のゴミ拾いなどを通して持続可能な社会を目指す鶴岡市の企業を紹介します。5月19日、鶴岡市の大山地区です。早朝から、ごみ拾いを行う人たちがいます。大山地区に本社がある金属加工メーカー「田村技研工業」は、年に一度、全社