日本ハム・清宮幸太郎の元気がない。昨季138試合に出場して、リーグ2位の143安打を放つなど、打率.272、12本塁打、65打点と不動のレギュラーに定着。今季から選手会長に就任し、開幕から9試合連続安打。その間、打率.333、4本塁打、8打点と最高のスタートを切った。4月終了時点で打率.279、5本塁打、19打点と今季は打撃タイトル獲得にも期待が持てる出だしとなったが、5月に入ると徐々に当たりが止まる。5月2日のオリックス