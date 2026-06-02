エイチ・アイ・エス（HIS）は、「スーパーサマーセール」で、「海外間際セール」を6月1日正午から10日正午まで開催している。東京/成田発着のツアーでは、ソウル3日間（イースター航空またはエアソウル利用）が29,800円から、台北3日間（ジェットスター・ジャパン利用）が39,800円から、香港4日間（ジェットスター・ジャパン利用）が39,800円から、ホーチミン4日間（ベトジェットエア利用、朝食付）が49,800円から、セブ島4日間（