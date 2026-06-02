24時間テレビ「愛は地球を救う」の障がい者スポーツ支援事業としてパラスポーツ・「ボッチャ」の体験キットが1日、山形県河北町の小学校に贈られました。24時間テレビ「愛は地球を救う」は、パラスポーツを通して障がい者への理解を深めてもらおうと、6年前から全国の小・中学校と特別支援学校に体験キットを寄贈しています。1日、河北町の北谷地小学校にボッチャで使うボールセットなどが贈られました。