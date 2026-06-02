「若者の県外流出」などの課題解決に向けて、山形市の中学校で1日、山形市長が地域の魅力を伝える特別授業が行われました。特別授業は日本銀行・山形事務所が県内の学校で実施していて、山形市立第十中学校で行われた1日の授業には3年生211人が参加しました。日銀山形事務所の川村憲章所長とともに今回、特別講師を務めたのは山形市の佐藤孝弘市長です。佐藤市長たちは山形の食やものづくりの技術、それに、文化などの魅力を生徒た