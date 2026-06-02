少年時代、新しい文房具を手にしてワクワクした、そんな思い出がある人は多いのではないでしょうか？ あの頃はみんなシャープペンシルやボールペン、ペンケースに定規、下敷などでいかにして個性を出すか、お気に入りのモノを持ち歩くかに躍起になっていたように思います。我が家は割と厳しい家庭だったのであまりおもちゃやゲームの類は買ってもらえなかったのですが、文房具や本に関しては比較的自由に与えられていました。当時