“5速MT”搭載！ ダイハツ本気の「“タフすぎ”軽トラ」が凄い！クルマの祭典であるモーターショーなどでは、各メーカーが将来の技術や新しいライフスタイルの提案として、数多くのコンセプトカーを発表します。その中には、時代の変化とともに後から再び評価が高まる、先進的な視点を備えていたモデルも存在。【画像】超カッコイイ！ これがダイハツ本気の「“タフすぎ”軽トラ」です！（17枚）2007年に開催された「第40回