CUTIE STREETが、9月より初のアリーナツアー『CUTIE STREET JAPAN ARENA TOUR 2026 -AUTUMN-』を開催する。 （関連：【映像あり】『CUTIE STREET 単独LIVE-04 STREET- Day2』より「キュートなキューたい」ライブ映像） 本情報は、5月30日に兵庫 GLION ARENA KOBEにて開催された『CUTIE STREET 単独LIVE-04 STREET- Day1』内のMCにて、メンバーからサプライズ発表された。メンバーの川本