CUTIE STREETが、9月より初のアリーナツアー『CUTIE STREET JAPAN ARENA TOUR 2026 -AUTUMN-』を開催する。

（関連：【映像あり】『CUTIE STREET 単独LIVE-04 STREET- Day2』より「キュートなキューたい」ライブ映像）

本情報は、5月30日に兵庫 GLION ARENA KOBEにて開催された『CUTIE STREET 単独LIVE-04 STREET- Day1』内のMCにて、メンバーからサプライズ発表された。メンバーの川本笑瑠がMCでアリーナツアー開催をファンに伝え、「こんなに早く全国のきゅーてすと（ファンの呼称）に会いに行けることが本当に嬉しいです。私たちもまたみなさんに会いたいので、アリーナツアーみんな絶対来てね！」と呼びかけた。

本ツアーは、9月23日の神奈川 横浜アリーナ公演を皮切りに、東京、宮城、福岡、兵庫、広島、愛知と7都市13公演をまわる。チケットは6月1日12時よりファンクラブ先行受付がスタート。詳細は公式サイトにて。

また、5月31日にGLION ARENA KOBEにて開催された『CUTIE STREET 単独LIVE-04 STREET- Day2』より、「キュートなキューたい」のライブ映像を初公開。みんなで踊りたくなる“キューピカダンス”と、冒険のワクワク感や仲間との絆を歌った映像となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）