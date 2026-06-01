ソフトバンクグループは5月31日、フランスに最大750億ユーロを投資し、大規模人工知能（AI）計算クラスターネットワークの建設に充てると発表しました。これは欧州でこれまでで最大のデータセンタープロジェクトとなります。 英紙フィナンシャル・タイムズによると、ソフトバンクグループは450億ユーロの投資を主導し、2031年までにフランス北部のオードフランス地域圏（Hauts-de-France）に3．1GWの計算能力を構築し、その後さら