ソフトバンクは、「ソフトバンク」「ワイモバイル」において、新たな「契約解除料」を導入すると発表した。「LINEMO」では解除料の条件が変わる。 7月1日以降に新規契約または他社からの乗り換え（MNP・番号移行）で加入したユーザーが対象。回線提供開始月から12カ月以内に解約した場合に適用され、契約している料金プランに応じた解除料が発生する。 ソフトバンク ソフトバンクでは、回線提供開始