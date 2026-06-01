先週（5月25日週）の動き：NY金は2ヶ月ぶり安値から4,600ドル近辺へ、国内金価格も底打ちの兆し 先週（5月25日週）のニューヨーク金先物価格（NY金）は週足で反発した。引き続き米国とイランの間で、イラン核問題やホルムズ海峡の封鎖解除を巡り、両国の意向が対立し、楽観と悲観・警戒のバランスが変化する中で、価格の上下への振れが続いた。原油価格の高止まりを背景とした根強いインフレ懸念が、FRB（米連邦準備