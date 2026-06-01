6月1日(月)22:00LIVEスタート予定番記者さんが『Jの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は『J1百年構想リーグプレーオフラウンド第1戦レビュー』のLIVE配信を行います。◯LIVE予定MC：藤原裕久さん｜長崎サッカーマガジン「ViSta」?22:05〜 広島-川崎F：中野和也さん｜SIGMACLUBweb?22:20〜 広島-川崎F：江藤高志さん｜川崎フットボールアディクト?22:35〜 C大阪-FC東京：後藤勝さん｜青赤20倍！トーキョーたっぷり蹴球マガジン?22:50