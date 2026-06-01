『週刊SPA! 6月2・9日合併号』は5月26日に発売！ グラビアン魂：天木じゅん 天木じゅんが、5月26日発売の『週刊SPA! 6月2・9日合併号』で人気連載「グラビアン魂」に登場した。 天木じゅん ©撮影：佐藤裕之／週刊SPA! 30歳を迎え、さらなる大人の色気が期待されていた彼女だが、グラビア引退を宣言。これまで同連載に何度も登場し、誌面を彩ってきた彼女の衝撃的なニュースに、多く