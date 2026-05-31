犬がリードを引っ張っているときのタブー行為 引っ張り返す 犬がリードを引っ張ったときに「負けない！」とばかりに引っ張り返すのは絶対にNGです。犬の方もムキになって綱引き状態になってしまうことがあり、収拾がつかなくなるからです。 また綱引きをしているうちに首輪がすっぽ抜けてしまったり、リードを離してしまったりして脱走のリスクも高まります。 力づくで引き戻す 引っ張