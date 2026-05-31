北中米ワールドカップで優勝を目指す日本代表。その目標達成の大きな鍵のひとつが、“冨安健洋のコンディション”だ。このDFの実力は折り紙付きだ。長友佑都が「後ろにいると安心できる」と絶賛すれば、吉田麻也も「彼がいるといないでは後ろの戦力が大きく変わってくる」と評する。要するに、冨安が万全であれば世界制覇への期待値もグッと高まるわけだ。ただ、度重なる怪我に苦しめられてきただけに、不安も付きまとう。実