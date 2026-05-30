チョコレートに、スイートコーン。そして仕上げに、炙りコーン。一見すると意外すぎる組み合わせですが、口にしてみると、その味わいは驚くほど自然でした。チョコレートブランド「ゴディバ」は5月29日、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバー「スイートコーンショコリキサー」を発売。固定観念に囚われない1杯を、実際に飲んでみました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■イメージ通りの