[5.30 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(25-28位決定戦)第1戦](ロートF)※14:00開始主審:宗像瞭<出場メンバー>[奈良クラブ]先発GK 96 マルク・ヴィトDF 2 高畠捷DF 8 吉田新DF 16 奥田雄大DF 33 佐藤大翔MF 7 田村亮介MF 10 森田凜MF 20 國武勇斗MF 50 芝本蓮MF 54 川崎修平FW 17 田村翔太控えGK 1 宮澤樹DF 22 生駒稀生DF 27 中山雅斗DF 36 石井大生MF 11 佐藤諒MF 18 後藤卓磨MF 21 戸水利紀MF 37 濱名元希FW 14 望