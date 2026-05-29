750種類ものさまざまなバラを楽しむことができる村山市の「東沢バラ公園」でバラまつりが始まり、バラを愛でる観光客が県内外から訪れました。初日はオープニングセレモニーが行われ関係者がテープカットした後地元の園児がダンスを披露して「バラまつり」のオープンを祝いました。東沢バラ公園は7ヘクタールの広大な敷地に750種、およそ2万株のバラが植えられています。ことしは今月に入ってからの