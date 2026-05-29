5月29日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）は、まるスポの「ボルト超えで賞金16億円！ドーピング容認大会が超高額ボーナス発表、SNSでは賛否」という記事を取り上げ、大竹がコメントした。 ドーピングを容認し、国際スポーツ界で物議を醸している国際大会「エンハンスト・ゲームズ」の主催者は27日、次回2027年大会の追加ボーナスを発表した。陸上男子100メートル