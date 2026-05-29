ANYCOLOR株式会社が運営するバーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属のジョー・力一（読み：じょー・りきいち）が、約2年ぶりのデジタルシングル「OBF」を5月26日にリリースした。同時にMVも公開となった。本楽曲は「日常の中でも脳内はフェスティバル」というテーマのもと、つまらない日常でも急な思いつきだったりひょんなことから楽しいものになるため頭の中は意外とはっちゃけている、というメッセージが込められている