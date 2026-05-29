NPB発表日本野球機構（NPB）は29日、「マイナビオールスターゲーム2026」ファン投票の中間発表を更新した。多くのカテゴリーで順位変動はなかったが、パ・リーグの一塁手部門では、日本ハムの清宮幸太郎内野手が7万4219票を集めてトップに立った。熾烈なデッドヒートだ。パ一塁部門では、清宮とタイラー・ネビン内野手（西武）が接戦を繰り広げている。前日28日には、ネビンが6万1996票で清宮（6万836票）を上回っていたが、一