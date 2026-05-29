28日夕方、山陽小野田市で女子児童がサルに足をかまれケガをしました。山陽小野田警察署によりますときのう（28日）午後5時30分ごろ山陽小野田市山野井の長友交差点付近の路上を10歳未満の女子児童が1人で歩いていたところ、サル1匹に足を噛まれたということです。女子児童は、左の足首や左足の親指付近を噛まれたほかはずみで転倒し、ヒザや額をケガしたということです。付近では数日前からサルが目撃されていたといいます。（サ