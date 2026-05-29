伊藤園が３日続伸。２８日の取引終了後に集計中の２６年４月期連結業績について、売上高が従来予想の４９５０億円から４９７８億円（前の期比５．３％増）へ、営業利益が２００億円から２１６億円（同６．０％減）へ、純利益が１０億円から３４億円（同７６．０％減）へ上振れて着地したようだと発表したことが好感されているようだ。 北米や東南アジア（ＡＳＥＡＮ）を中心に海外事業の業績が堅調に推移したことに加えて、