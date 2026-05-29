お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が26日、オフィシャルブログを更新。９歳の次男・誠八（せいはち）くんが個別指導塾に通い始めたことを明かし、算数への苦手意識に変化が見られたことを喜んだ。 この日、小原は「やる気でてるからスゴイ★」と題してブログを更新。「次男坊はっちゃん」と切り出し、「苦手な算数だけ個別指導塾に通い出しました」と報告。「週に一度だけですがイヤイヤいくわけでもない」と前向きに通っ