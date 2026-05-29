小原正子、９歳次男が個別指導塾でやる気アップ！
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が26日、オフィシャルブログを更新。９歳の次男・誠八（せいはち）くんが個別指導塾に通い始めたことを明かし、算数への苦手意識に変化が見られたことを喜んだ。
この日、小原は「やる気でてるからスゴイ★」と題してブログを更新。「次男坊 はっちゃん」と切り出し、「苦手な算数だけ個別指導塾に通い出しました」と報告。「週に一度だけですがイヤイヤいくわけでもない」と前向きに通っている様子を明かした。
さらに「本人のやる気がわかりやすく上がっている！」といい、「まだ、通ってまもないのに算数への苦手意識がもはやなくなっていると言ってもいい！」と変化を実感。「塾、すご！！！」と驚きをつづった。
小原は「はっちゃんは単純明快 素直な性格」とした上で、「（おそらく）優しくほめながら育ててくれる個別指導が、ビンゴーーー！！！」と子どもの性格に合った指導法だったことも明かし、「どうかこのまんまやる気が続きますように。。。」と母心をのぞかせた。
「塾から帰ってきて学校の宿題中」と自宅の机に向かいながら笑顔を見せる次男の姿を披露。「お母さんとお喋りしながらにこにこ宿題！」をしていると明かし、「余裕でやってるやーん！ （ちなみに今、割り算ひっさん）」と成長ぶりに目を細めた。
最後は「にしても。かわいい顔とかわいいハスキー声やなぁーー」と愛情たっぷりにつづり、ブログを締めくくっている。
この投稿にファンから「やる気出て良かった！！」「八ちゃんの笑顔大好き」「はっちゃん推しのばぁばは嬉しい限り」「頑張って！」「楽しそうな笑顔」「可愛いなー」「ホンマに素敵な子」 「お勉強って１つでも分かると楽しくなってきますよね！」「素直はちくん可愛い」「お母さんナイスチョイス」などの声が寄せられている。
この日、小原は「やる気でてるからスゴイ★」と題してブログを更新。「次男坊 はっちゃん」と切り出し、「苦手な算数だけ個別指導塾に通い出しました」と報告。「週に一度だけですがイヤイヤいくわけでもない」と前向きに通っている様子を明かした。
小原は「はっちゃんは単純明快 素直な性格」とした上で、「（おそらく）優しくほめながら育ててくれる個別指導が、ビンゴーーー！！！」と子どもの性格に合った指導法だったことも明かし、「どうかこのまんまやる気が続きますように。。。」と母心をのぞかせた。
「塾から帰ってきて学校の宿題中」と自宅の机に向かいながら笑顔を見せる次男の姿を披露。「お母さんとお喋りしながらにこにこ宿題！」をしていると明かし、「余裕でやってるやーん！ （ちなみに今、割り算ひっさん）」と成長ぶりに目を細めた。
最後は「にしても。かわいい顔とかわいいハスキー声やなぁーー」と愛情たっぷりにつづり、ブログを締めくくっている。
この投稿にファンから「やる気出て良かった！！」「八ちゃんの笑顔大好き」「はっちゃん推しのばぁばは嬉しい限り」「頑張って！」「楽しそうな笑顔」「可愛いなー」「ホンマに素敵な子」 「お勉強って１つでも分かると楽しくなってきますよね！」「素直はちくん可愛い」「お母さんナイスチョイス」などの声が寄せられている。