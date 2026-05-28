南海トラフ巨大地震などの大規模災害に備え、全国の水道局の職員らが防災対策を話し合う検討会が5月28日、徳島市で開かれました。この検討会は、東京都や全国の政令指定都市の防災実務者で構成され、大規模災害に備えて水道界全体の防災力を高めようと、年2回ほど開かれています。今回は、南海トラフ巨大地震への警戒が高まる中、徳島市で初めて開催され、東京都や名古屋市などから水道局の職員ら約60人が参加。中国四国地方の防災