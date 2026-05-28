大雨や土砂災害の注意報や警報などを再編し、5段階のレベルの数字を付けて発表する新たな防災気象情報が28日午後から運用を開始しました。28日午後から始まった新たな防災気象情報は「大雨」「河川氾濫」「土砂災害」「高潮」の4つの区分でレベルの数字と「警報」などの名称を組み合わせて発表します。レベル数字が意味するのは、大雨などの気象災害の時に住民に対して、取るべき行動を示した5段階の「警戒レベル」、自治体が地域