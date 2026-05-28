大雨や土砂災害の注意報や警報などを再編し、5段階のレベルの数字を付けて発表する新たな防災気象情報が28日午後から運用を開始しました。



28日午後から始まった新たな防災気象情報は「大雨」「河川氾濫」「土砂災害」「高潮」の4つの区分でレベルの数字と「警報」などの名称を組み合わせて発表します。

レベル数字が意味するのは、大雨などの気象災害の時に住民に対して、取るべき行動を示した5段階の「警戒レベル」、自治体が地域の住民に対して発表するものです。

これまでの防災気象情報は、5段階のレベルの表記がなく、気象情報からは住民の取るべき避難行動が分かりづらいとの指摘がありました。また、レベル4に相当する気象情報が「大雨」に関してはありませんでした。

そこで、新たに警戒レベル4に相当する「危険警報」を新設し、「特別警報」や「危険警報」などの気象情報の名称にレベル表記を追加しました。





例えば、4つの区分のうち、大雨の場合に出される「大雨特別警報」は自治体が発表するレベル5の「緊急安全確保」と紐づいていて、災害がすでに発生していて、ただちに、安全な場所で命を守る行動が必要なことが直感的に分かるようにするのが狙いです。また、新設された「レベル4大雨危険警報」は自治体が避難指示を出す目安となっていて、自治体からの避難情報に注意して速やかな避難を心がける必要があります。新しい防災気象情報について町の人たちは。通行人「5が危ないとなったら、ぱっとその数字を聞いたら、一瞬で危ないと思って、すぐ避難できると思う」通行人「文字だけよりいいかもしれない。1とか5とか言われた方が、5の方が危ないんだなと分かりやすい」一方でこんな意見も。通行人「レベルの違いがまだ分かってないから、レベルのニュアンスがもっと分かるといいのかなと」このほか、新たな防災気象情報には線状降水帯の直前予測も追加されました。これは、線状降水帯の発生を2時間から3時間前までに予測して知らせる情報です。すでに実施している「半日前予測」よりも精度が高く、的中率は5割程度とみられます。新しい防災気象情報は28日の午後2時ごろから実際に運用を開始しました。