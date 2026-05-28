「花筏」という言葉には、散った桜の花びらが水面に浮かび、流れていく情景が重なります。満開の華やかさとは対照的に、静かでどこか儚く、それでいて美しさを失わない瞬間。日本ならではの季節感や美意識が凝縮されたこの言葉は、音楽のタイトルとしても特別な響きを持っています。過ぎていく時間や、戻らない日々への想い、大切なものを手放す切なさ――「花筏」という表現には、そうした感情が自然とにじみます。穏やかな旋律に