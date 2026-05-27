スズキは27日、軽乗用車「ハスラー」および「ハスラー タフワイルド」を一部仕様変更し、同日から発売したと発表した。先進安全機能の拡充に加え、内外装デザインや走行性能も見直し、主力軽クロスオーバーの競争力を高める。今回の改良では、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」を採用。ミリ波レーダーと単眼カメラを組み合わせ、車両や歩行者、自転車、自動二輪車を検知するほか、交差点での検知性