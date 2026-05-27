NIGHTMAREが、5月23日に全国16カ所で開催してきたツアー＜NIGHTMARE TOUR 2026 “Reach for”＞のファイナル公演を東京・豊洲PITにて開催した。ステージには、赤く照らされた”右手の上に星が描かれた“バックドロップが掲げられ、“これから起こる熱狂”に胸を躍らせたファンで、豊洲PITのフロアは埋め尽くされていた。SEが流れ、開演前から熱気が立ち込める会場が暗転すると、RUKA（Dr）を先頭に、Ni〜ya（B）、咲人（G）、柩（G