生きたまま腸に届く乳酸菌NY1301株が65mlあたり400億個も含まれている特定保健用食品「ピルクル 400」が、このたび近年リバイバル中の「たまごっち」とコラボ。現在「ピルクル 400×たまごっち みんなでつづけよう！ キャンペーン」を実施しており（６月20日（土）まで）、オリジナルコラボパッケージが販売中。ピルクルは1993年、たまごっちは1996年誕生と意外にも同世代のコラボによって生まれた今回のパッケージは、キャッチー