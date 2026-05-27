jo0jiが、東名阪Zeppツアー＜jo0ji tour 2026「よあけまえ」＞のファイナル公演を、5月22日に東京・Zepp Hanedaにて開催した。本記事では、2024年11月の初ワンマンライブからすべてのツアーを観てきた音楽ライター・矢島由佳子による、オフィシャルレポートをお届けする。 2026年上半期は、jo0jiにとってより一層多くのリスナーと出会う時期になった。それも日本国内のみならず、世界中で。実際、この日jo0jiが「今日初めて（