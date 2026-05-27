2026年5月23日、日本のアニメをたたえる世界最大規模のアニメの祭典「クランチロール・アニメアワード 2026」がグランドプリンスホテル新高輪(東京都港区)にて開催。その直前には、齋藤飛鳥さんや西野七瀬さんといった授賞式プレゼンターたちによる“オレンジカーペットフォトコール”も実施され、こちらも好評を博した。【写真】思わず見入ってしまう、齋藤飛鳥さんの佇まい＆うなじの曲線美鮮やかなブルーの着物でフォトコールに