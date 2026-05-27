シリーズ累計動員1734万人、興行収入245億円を突破した『キングダム』シリーズ、待望の新章『キングダム 魂の決戦』が2026年7月17日(金)に全国公開される。山粼賢人さん主演、佐藤信介監督が再び指揮を執るシリーズ第5作で描かれるのは、原作屈指の人気エピソード「合従軍(がっしょうぐん)編」。秦20万 対 六国50万――国家存亡をかけた“絶体絶命”の決戦が、この夏の映画館で幕を開ける。【画像】信、嬴政、李牧…シ