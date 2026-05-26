衣替えで夏用の服を出した際、汗染みが付いていて困ったことはありませんか。汗染みを効果的に落とす方法について、宅配クリーニング「coco−ara（ココアラ）」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…とても便利！」これが服に付いた“汗染み”を5分で落とす“裏ワザ”です！公式アカウントは「衣替えで出してきた夏の服を見てみたら汗染み！？」と投稿。その上で「黄色くなってしまった汗染み