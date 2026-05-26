DEZERTが、5月22日に東京・恵比寿The Garden Hallで＜DEZERT LIVE TOUR 2026 「study」 study#16-「特製・脳味噌絶倫スープ」と「タイトルなし」の復習-＞を開催した。「study」は、DEZERTが2018年から不定期に開催してきた企画ライヴシリーズ。“復習”という言葉通り、バンドが過去曲と向き合うステージであり、ファンにとっては普段なかなか聴けないレア曲を楽しめる機会でもある。バンド結成15周年を迎えた今年は、studyシリー