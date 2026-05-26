小国町の金属加工工場で25日に発生した火災は、現在も、機械が高温状態となっているため放水ができず、鎮火には至っていません。消防は26日も、現場での監視を続けています。この火事は25日午前9時過ぎ、小国町小国町にある日本重化学工業・小国工場で発生したものです。消防によりますと、金属を溶かして成形する機械から煙が出て従業員2人が体調不良を訴え、病院に搬送されました。2人とも命に別条はないということです。消防に