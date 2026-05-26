新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、今年２月に特別番組として放送したオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』を５月28日（木）夜11時よりレギュラー放送開始。レギュラー化決定を記念した特別編#０を配信した。 『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。今年２月に特別番組として全３話を放送した際には