ノブコブ吉村崇、超高級車の維持費に嘆き節「銀座行く時は丸の内線」
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、今年２月に特別番組として放送したオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』を５月28日（木）夜11時よりレギュラー放送開始。レギュラー化決定を記念した特別編#０を配信した。
『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。今年２月に特別番組として全３話を放送した際には、毎週SNSやネットニュース上で大きな反響を呼び、レギュラー化が決定。番組MCは前作に続き、小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届ける。
5月21日（木）より配信開始となった#０では、レギュラー放送を盛り上げるべく、ディレクターが番組MCの吉村にアポ無しで突撃取材を敢行。「吉村さんも何か資産を売りませんか？」と提案するところからスタート。
売却する資産の候補として、吉村が乗る約4300万円の愛車「マクラーレン」にスタッフが目を向けるも、吉村は「半分はローン会社のものだし、仮に売れるってなったとしても、売りたくないね」と拒否。しかし、その維持費について尋ねられると、保険料５万円、駐車場代５万円、そして「２日に１回ぐらい入れる」というガソリン代10万円で月に約20万円かかっていることが発覚。さらに、毎月のローン返済額が約25〜30万円、家賃が約50万円と月々およそ100万円ものランニングコストがかかっている衝撃の事実が明らかに。「そりゃ金なくなるわな」と苦笑した吉村は「銀座行く時は丸の内線乗ってる。そっちの方が便利だから。安いから」と超高級車を所有しながらも地下鉄を利用しているという、悲哀に満ちたエピソードを披露し笑いを誘う。
また、巷のネットニュースで「全部マイナス」と報じられている自身の資産状況について直撃された吉村は、「マイナスです。だから喉枯らしても仕事してんですよ。資産がないから」と赤裸々に告白。さらに「この間税金払ったら、本当に“数100万円前半”しか残ってなかった」とリアルな貯金額を明かし、スタジオの小島も思わず「えー！こんなに働いて!?」と驚き。続けて、「もう一回立て直そうって税理士さんと話した最中……NISA積み立てはあるよ」と明かすと、「NISAは2020年頃から始めたから……月５万円の積み立てで200万円ぐらい」と語り、生々しい懐事情に「こんな景気の悪い話させないでよ！」と自らツッコミを入れた。
そして、悩んだ末に吉村が査定に出すことを決めたのは、かつて千鳥・大悟やピース・又吉直樹、渡辺直美とバンドを組むという話になり、約10年前に120万円で一括購入したという“グランドピアノ型の電子ピアノ”。当時は練習していたものの「今はもう全く弾いてない」と言い、査定額を「よくて半分。最低でも１/10ぐらい」と予想。しかし、スタジオに登場した専門の査定士から「中古市場での流通が非常に少なくなっている」「希少価値の高いモデル」と解説され、さらに「現行モデルの新品価格は180万円」と価格が高騰していることが判明。これには吉村も「めちゃめちゃ上がってるじゃん！」と大興奮。そしていよいよ査定結果が発表されると、予想だにしなかった驚愕の金額に、小島も「番組初の……！」と息を呑む展開に。果たして、思い出の電子ピアノはいくらになったのか？そして吉村が下した決断とは？まさかの査定額にスタジオ騒然となった本編は現在「ABEMA」にて無料配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。今年２月に特別番組として全３話を放送した際には、毎週SNSやネットニュース上で大きな反響を呼び、レギュラー化が決定。番組MCは前作に続き、小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届ける。
売却する資産の候補として、吉村が乗る約4300万円の愛車「マクラーレン」にスタッフが目を向けるも、吉村は「半分はローン会社のものだし、仮に売れるってなったとしても、売りたくないね」と拒否。しかし、その維持費について尋ねられると、保険料５万円、駐車場代５万円、そして「２日に１回ぐらい入れる」というガソリン代10万円で月に約20万円かかっていることが発覚。さらに、毎月のローン返済額が約25〜30万円、家賃が約50万円と月々およそ100万円ものランニングコストがかかっている衝撃の事実が明らかに。「そりゃ金なくなるわな」と苦笑した吉村は「銀座行く時は丸の内線乗ってる。そっちの方が便利だから。安いから」と超高級車を所有しながらも地下鉄を利用しているという、悲哀に満ちたエピソードを披露し笑いを誘う。
また、巷のネットニュースで「全部マイナス」と報じられている自身の資産状況について直撃された吉村は、「マイナスです。だから喉枯らしても仕事してんですよ。資産がないから」と赤裸々に告白。さらに「この間税金払ったら、本当に“数100万円前半”しか残ってなかった」とリアルな貯金額を明かし、スタジオの小島も思わず「えー！こんなに働いて!?」と驚き。続けて、「もう一回立て直そうって税理士さんと話した最中……NISA積み立てはあるよ」と明かすと、「NISAは2020年頃から始めたから……月５万円の積み立てで200万円ぐらい」と語り、生々しい懐事情に「こんな景気の悪い話させないでよ！」と自らツッコミを入れた。
そして、悩んだ末に吉村が査定に出すことを決めたのは、かつて千鳥・大悟やピース・又吉直樹、渡辺直美とバンドを組むという話になり、約10年前に120万円で一括購入したという“グランドピアノ型の電子ピアノ”。当時は練習していたものの「今はもう全く弾いてない」と言い、査定額を「よくて半分。最低でも１/10ぐらい」と予想。しかし、スタジオに登場した専門の査定士から「中古市場での流通が非常に少なくなっている」「希少価値の高いモデル」と解説され、さらに「現行モデルの新品価格は180万円」と価格が高騰していることが判明。これには吉村も「めちゃめちゃ上がってるじゃん！」と大興奮。そしていよいよ査定結果が発表されると、予想だにしなかった驚愕の金額に、小島も「番組初の……！」と息を呑む展開に。果たして、思い出の電子ピアノはいくらになったのか？そして吉村が下した決断とは？まさかの査定額にスタジオ騒然となった本編は現在「ABEMA」にて無料配信中。
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