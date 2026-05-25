にじさんじ所属のライバー葛葉が7月29日、2ndミニアルバム『Adamantite』をリリースする。同作品の初回限定盤AおよびBのジャケットほか店舗別オリジナル特典のデザイン、収録楽曲など詳細が公開となった。アートワークのコンセプトは“王道を征く”。そのデザインは王らしく余裕のある笑みや、影のあるミステリアスな表情、語り継がれる肖像画を彷彿とさせるもの。初回限定盤AおよびB、通常盤といった3形態それぞれ異なるビジュア