夏でもスキーが楽しめる西川町の月山で、韓国を代表するモーグルチームがいま、合宿に取り組んでいます。青空が広がった月山スキー場。25日午前現在の積雪は1メートル30センチと例年に比べて少ないもののゲレンデには多くのスキーヤーなどの姿がありました。ここで、合宿トレーニングをしているのは韓国のスキーモーグルチーム「モーグル帝国」です。チ&