夏でもスキーが楽しめる西川町の月山で、韓国を代表するモーグルチームがいま、合宿に取り組んでいます。



青空が広がった月山スキー場。25日午前現在の積雪は1メートル30センチと例年に比べて少ないもののゲレンデには多くのスキーヤーなどの姿がありました。

ここで、合宿トレーニングをしているのは韓国のスキーモーグルチーム「モーグル帝国」です。

チームは2007年から毎年、月山スキー場でトレーニングを積んでいて、合宿の開催はことしで20年目を迎えました。





ソ ジウォンさん「月山は自然が一緒にあるスキー場だと思う。5月から7月までスキーが出来ることが最大のメリット」韓国国内でスキーが可能な冬以外は、スイスやカナダなどでトレーニングを行っています。月山スキー場は、中上級者に適した練習場所だとということです。ファン ウ リプさん「月山スキー場はとても訓練に適していると思う。韓国ではこの時期は滑れないし地形がトレーニングに適している」ソ ジウォンさん「韓国のモーグルを発展させ多くの人に影響を与えたい。ジュニアチームでは2030年のフランスオリンピック出場を目指す」ことしの合宿は25日が最終日。チームのメンバーたちは「来年も月山で合宿をしたい」と話してました。