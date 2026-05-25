2018年に2週間限定公開で28万人を動員した『クソ野郎と美しき世界』から8年。稲垣吾郎さん、草磲剛さん、香取慎吾さんの3人がそろう「新しい地図」映画第2弾『バナ穴 BANA_ANA』が、2026年6月27日(土)に全国公開される。グランドシネマサンシャイン池袋を皮切りに、順次拡大公開される予定だ。【写真】第1弾である『クソ野郎と美しき世界』がWOWOWにて放送決定映画『バナ穴 BANA_ANA』新ビジュアル。巨大な「？」の上から顔
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