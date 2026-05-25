NEWSの増田貴久がリリースしたばかりの『増田貴久のカバー』を引っ提げ、増田にとって思い入れのある楽曲や歌い継がれる名曲のカバーと、自身のオリジナル楽曲を交えた“喜怒哀楽”の世界が織りなす2度目のソロコンサート＜増田貴久 2nd LIVE 喜怒哀楽＞を、全国5都市で開催。4月10日の北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru から始まり、5月23日に大阪・オリックス劇場で14公演目のファイナルを迎えた＜増田貴久 2nd LIVE 喜怒哀楽＞。