2026年5月23日に配信された『TVアニメ「花ざかりの君たちへ」スペシャル生配信特番〜シューガクリョコーってのに行くらしい〜』にて、Omoinotakeによるオープニングテーマ『FLASHBULB』とエンディングテーマ『花束』の2曲が使用されたPVが公開された。『花ざかりの君たちへ』の原作は、『花とゆめ』（白泉社）にて1996年20号より2004年18号まで連載され、単行本は花とゆめコミックスより全23巻が発売。2007年の日本でのドラマ化を