ソン・シギョン初参加、生歌×氷上の競演！ アイスショー「Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI」

記事ポイント チャ・ジュンファンとソン・シギョンによるスペシャルコラボが決定、名曲「Every Moment of You」でパフォーマンスを披露ステファン・ランビエルと チャ・ジュンファンとソン・シギョンによるスペシャルコラボが決定、名曲「Every Moment of You」でパフォーマンスを披露ステファン・ランビエルと 宮原知子 が「糸」でソン・シギョンとコラボ、世代・国境を越えた競演が実現2026年5月30日・31日の全3公演、幕張イベントホールで開催

韓国の国民的人気歌手ソン・シギョンと、世界トップクラスのフィギュアスケーター陣が同じ氷上の舞台で共演するアイスショーが開催されます。

2026年5月30日（土）・31日（日）の2日間、千葉・幕張イベントホールで『太陽生命 Presents Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI』が全3公演にわたって上演されます。

アイスショー「Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI」





名称：太陽生命 Presents Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI公演日時：2026年5月30日（土）12:00／17:00、5月31日（日）13:00（全3公演）会場：幕張イベントホール（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）上演時間：約3時間（休憩含む）入場不可：3歳未満主催：太陽生命 Presents Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI 実行委員会特別協賛：太陽生命 保険 株式会社企画制作：株式会社CIC

今回のアイスショーは第1部・第2部の二部構成で、休憩をはさんで異なる世界観が展開されます。

ソン・シギョンは第1部に出演し、チャ・ジュンファンとのコラボパフォーマンスを含む複数のステージを届けます。

ステファン・ランビエル、宮原知子、坂本花織ら国内外の豪華スケーター陣が全公演に登場し、グランドフィナーレには全スケーター・全アーティストが一堂に集います。

チャ・ジュンファン×ソン・シギョン「Every Moment of You」コラボ





黒衣装をまとったチャ・ジュンファンが青いステージ照明のなかで氷を蹴り上げながら滑走する場面は、叙情的なスケーティングの持ち味をあらわしています。

「Every Moment of You」はアジア全域で社会現象を巻き起こした韓国ドラマ『星から来たあなた』の挿入歌として知られるソン・シギョンの代表曲で、今回はその生歌とチャ・ジュンファンの演技が融合するコラボパフォーマンスが披露されます。





黒×白ストライプジャケットにグレーパンツ姿のソン・シギョンは、日本でも高い人気を誇る韓国の実力派シンガーです。

アイスショーで生歌を披露するのは今回が初めてで、甘くやわらかな歌声がリンク上に響き渡ります。

「Every Moment of You」以外にも複数のコラボナンバーが第1部に用意されています。





世界選手権2連覇の実績を持つステファン・ランビエルと、宮原知子が中島みゆきの名曲「糸」でソン・シギョンとのコラボレーションに臨みます。

世代や国境を越えて愛され続けるこの楽曲は、ソン・シギョンによる生歌で届けられます。





ピンクのノースリーブコスチュームにブルーのウエストリボンをつけた宮原知子は、ジャンプ直後の着氷姿勢でその表現力を示しています。

今公演では宮原知子がフラメンコとのコラボレーション「Satoko MIYAHARA Flamenco Collaboration」も披露し、SIROCO（バイレ）らとともに独自の世界観を構築します。

出演者とチケット情報





出演スケーターはステファン・ランビエル、織田信成、田中刑事、佐藤駿、友野一希、チャ・ジュンファン、中田璃士（Men）、宮原知子、坂本花織、中井亜美、青木祐奈（Women）、ロランス・フルニエ・ボードリー／ギヨーム・シゼロン、櫛田育良／島田高志郎（Ice Dance）と豪華な顔ぶれです。

アーティストはソン・シギョン（第1部）、安田章大・家入レオ（第2部）が出演し、Fantasy on Ice Special Bandが鳥山雄司（Gt.）、NAOTO（Vn.）、安部潤（Key.）の編成で演奏を担います。

プレミア席（ステージフロント／ロング）：27,000円（税込）アリーナ席（ステージフロント／ロング）：25,000円（税込）SS席（ステージフロント／ロング）：22,000円（税込）S席：16,000円（税込）A席：10,000円（税込）車いす席（SS席ロング）：22,000円（税込）チケット一般発売：5月9日（土）10:00〜（先着販売）販売窓口：キョードープロデューサーズ、ローソンチケット、チケットぴあ、イープラス、チケプラ（海外向け）

演出は金谷かほりが担当し、振付は宮本賢二と鈴木明子が手がけます。

公演に関する問い合わせはCIC（03-6435-6434、平日11:00〜17:00）で受け付けています。

チケットに関する問い合わせはキョードープロデューサーズ チケットセンターの公式サイトに案内が掲載されています。

ソン・シギョンの生歌とフィギュアスケートの演技が一つの舞台で交わる体験は、アイスショーならではの空間として成立しています。

「Every Moment of You」「糸」という楽曲が生演奏・生歌で届けられ、幕張イベントホールという大空間を舞台に全3公演が上演されます。

チケットは5月9日（土）より各プレイガイドで先着販売が開始されています。

アイスショー「Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI」の紹介でした。

よくある質問

Q. ソン・シギョンはどの部に出演しますか？

A. 第1部に出演します。

チャ・ジュンファンとの「Every Moment of You」コラボや、ステファン・ランビエル・宮原知子との「糸」コラボを含む複数のステージが用意されています。

Q. 3歳未満の子どもは入場できますか？

A. 3歳未満は入場できません。

3歳以上はチケットが必要で、付添の方もチケットの購入が求められます。

Q. 車いす席はいつから販売されますか？

A. 一般発売の5月9日（土）10:00から先着販売が開始されます。

料金はSS席ロングと同額の22,000円（税込）です。

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